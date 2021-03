Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wohnhausbrand

Rheinböllen (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet am späten Freitagabend in der Waldsiedlung Rheinböllen ein kleines Wohnhaus in Holzbauweise in Brand. Die Bewohnerin und ihr Hund konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Im Einsatz befinden sich 45 Einsatzkräfte der FFW Simmern-Rheinböllen und Kräfte der Polizei Simmern.

