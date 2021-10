Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Lauben aufgebrochen

Ahaus (ots)

Zu mehreren Einbrüchen ist es zwischen Sonntag und Montag im Ahauser Ortsteil Wüllen gekommen. Das Geschehen spielte sich in der Bauerschaft Barle ab. Mit Gewalt drangen die Täter in mehrere Gartenlauben an einer Teichanlage im Außenbereich ein. Zum Diebesgut zählen zwei Fernseher, Angelzubehör und ein Akkuschrauber der Marke Makita. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

