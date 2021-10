Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kellerraum

Bocholt (ots)

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Montag, 05.45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Adenauerallee zu einem Einbruch in einen Kellerraum. Entwendet wurden Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Zusatz: Ein Zusammenhang mit den auf der Dingdener Straße sichergestellten Werkzeugen (wir berichteten) besteht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht.

