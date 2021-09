Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne, Baaken, Vermisstes Kind unter Einsatz eines Polizeihubschraubers aufgefunden

Werne (ots)

Am Samstag den 18.09.2021 gegen 19:20 Uhr wurde in Werne ein 13 jähriges, psychisch auffälliges Kind als vermisst gemeldet. Eine Gefährdung des Kindes nicht ausgeschlossen werden. Letzter Standort war ein Maisfeld im Bereich der Straße Baaken. Durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers und Fahndungsmaßnahmen im Umfeld konnte das Kind gegen 20:17 Uhr aufgefunden werden. Das zuständige Jugendamt erhielt Kenntnis und befürwortete eine Unterbringung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zwecks medizinischer Versorgung und Betreuung. /CP

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell