Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201214 - 1272 Frankfurt-Fechenheim: Brand in Kleingartenanlage

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntag, den 13. Dezember 2020, gegen 23.25 Uhr, eine in einem Kleingartengelände in der Max-Eyth-Straße gelegene Gartenhütte mitsamt der angrenzenden Sauna in Brand. Auch die Außenfassade der benachbarten Gartenhütte wurde durch die Flammen beschädigt. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Gesamtsachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 EUR beziffern. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

