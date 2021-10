Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Brand

Wickede (ots)

Am Donnerstag, gegen 18:10 Uhr, ist es "Am Park" zu einem Brand in einer Garage gekommen. Aufmerksame Zeugen verständigten die Feuerwehr, als sie die Rauchentwicklung entdeckten. Zwei unbekannte Täter hatten eine Matratze in der Garage angesteckt, bevor sie sich vom Brandort entfernten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die beiden Jungen sollen zwischen 14 und 15 Jahren alt sein. Der Schlankere der beiden trug schwarze Kleidung und hatte die Kapuze seines Pullovers über den Kopf gezogen. Sein Begleiter, ein stabil gebauter Junge, hatte lockige dunkle Haare. Er trug ebenfalls einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem auffälligen roten Rückenaufdruck. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Jungen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell