Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rucksack entwendet

Soest (ots)

An der Stiefernbergstraße ist am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 12:10 Uhr und 12:15 Uhr, ein Rucksack entwendet worden. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe an einem Zustellfahrzeug eines Paketdienstleisters ein. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Rucksack. In diesem befanden sich Papiere, Bankkarten und Bargeld. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

