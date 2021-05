Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Rippelbeckstraße beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen weißen Hyundai Tucson. Der Wagen war am Fahrbahnrand geparkt. Der Schaden wurde am Dienstag in der Zeit von 07.45 Uhr bis 16.15 Uhr verursacht. Der Unfallverursacher flüchtete schließlich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Rund 1.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Weusterstraße entstanden. Dort wurde zwischen Dienstagnachmittag (17 Uhr) und Mittwochmorgen (6 Uhr) ein LKW beschädigt. Die Laderampe des Anhängers ist defekt, außerdem wurden frische Kratzer im Lack festgestellt.

Marl:

Am Dienstag beschädigte ein bislang Unbekannter einen auf einem Parkplatz am Marler Stern abgestellten VW Passat in braun. Die Unfallzeit liegt zwischen 16.00 Uhr und 16.25 Uhr. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

