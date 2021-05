Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Unbekannte verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle an der Heinrich-Hertz-Straße. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag und Dienstagnachmittag. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

An der Beckstraße stahlen unbekannte Täter Bargeld aus einem Jugendtreff. Über eine aufgehebelte Kellertür gelangten sie ins Objekt und versuchten anschließend mit brachialer Gewalt die Metalltür des Büros zu öffnen (hebeln, einschlagen, Mauerwerk beschädigen). Dies misslang jedoch und sie flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen.

Datteln:

In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft auf der Castroper Straße (zwischen Hagem und Meckinghoven) ein. Sie trennten ein Metallgitter aus der Verankerung und schlugen das dahinterliegende Fenster ein. Im Inneren versuchten sie eine Bürotür aus Metall aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Über die Schadenshöhe und der möglichen Beute kann nichts gesagt werden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Marl:

An der Gräwenkolkstraße brachen Unbekannte, in der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen, in ein Bürogebäude ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten Bargeld aus dem Büro. Sie entkamen unerkannt.

Castrop-Rauxel:

Auf einer Baustelle an der Grutholzstraße brachen bislang unbekannte Täter mehrere Baustellencontainer auf. Sie nahmen mehrere Werkzeuge an sich und flüchteten unerkannt von der Baustelle. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag und den frühen Dienstagmorgenstunden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

