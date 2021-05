Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß mit LKW - Frau wird verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Marler Straße/B225 sind am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin und ein LKW-Fahrer zusammengestoßen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 55-Jährige aus Dorsten gegen 17 Uhr in Richtung Marl unterwegs. An der Bushaltestelle "Gottlieb-Daimler-Straße" hielt sie kurz an, um ihren Beifahrer aussteigen zu lassen. Anschließend wollte sie auf der Marler Straße in Richtung Dorsten weiterfahren. Beim "Wenden" stieß sie mit einem 54-jährigen LKW-Fahrer aus Heiden zusammen, der ebenfalls in Richtung Dorsten unterwegs war. Die 55-Jährige wurde bei dem Zusammestoß verletzt, sie kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

