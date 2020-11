POL-OH: Autos brennen auf Parkplatz; In Haus eingebrochen; Computer-Bildschirme gestohlen; Mann ausgeraubt

Polizeipräsidium Osthessen

Autos brennen auf Parkplatz

Fulda - Auf einem Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße brannten am Mittwochabend (18.11.) ein schwarzer Audi S3 und ein grüner Opel Corsa. Als die Polizei eintraf, standen die Autos in Vollbrand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Auch eine mögliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 19.000 Euro.

In Haus eingebrochen

Hofbieber - Unbekannte brachen zwischen Mittwochmittag (18.11.) und Mittwochabend (18.11.) gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Hauptstraße in Niederbieber ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Computer-Bildschirme gestohlen

Fulda - Unbekannte brachen am Mittwochmorgen (18.11.) gewaltsam in den Keller einer Schule in der Leipziger Straße ein und stahlen fünf Computer-Bildschirme der Marke Dell. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 100 Euro.

Mann ausgeraubt

Bad Salzschlirff - Am frühen Mittwochmorgen (18.11.) wurde ein Mann an einem Zigarettenautomaten in der Schlitzer Straße von Unbekannten angegriffen und ausgeraubt. Laut seiner Aussage überfielen ihn zwei Unbekannte, während er mit dem Rücken zum Zigarettenautomaten stand. Sie schlugen ihn zu Boden, durchsuchten ihn und entwendeten schließlich 300 Euro aus seinem Geldbeutel. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Geschädigte konnte bisher nur angeben, dass die Täter dunkel gekleidet waren.

