Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Transporter - E-Bike gestohlen - Person zusammengeschlagen

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Baumaschinen und Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Mittwoch (18.11.) hatten es Unbekannte auf Baumaschinen in einem weißen VW-Transporter abgesehen. Der Geschädigte hatte diesen im Bereich der Wollweberstraße auf dem Hinterhof einer Firma abgestellt. Die Täter zerstörten die Fahrzeugscheiben und stahlen mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Wert der gestohlenen Baumaschinen und Werkzeuge liegt noch nicht abschließend vor.

E-Bike gestohlen

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (18.11.), zwischen 20:00 Uhr und 20:40 Uhr, stahlen Unbekannte ein E-Bike der Marke "Telefunken" in schwarz. Der Geschädigte hatte dieses in der Breitenstraße in der Nähe eines Kiosks an einem Fahrradständer abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro.

18-Jähriger zusammengeschlagen

Bad Hersfeld - Am Dienstag (17.11.), gegen 15:00 Uhr, wurde der 18-jährige Geschädigte im Bereich der Bahnhofstraße zunächst von insgesamt sechs ihm unbekannten Personen angesprochen. Plötzlich wurde er unvermittelt festgehalten und von mindestens zwei Tätern geschlagen. Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung Breitenstraße. Das Opfer wurde durch die Tat leicht verletzt und ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Zu den Tätern konnte er lediglich sagen, dass alle im jugendlichen Alter gewesen seien und dass sie schwarze Jacken trugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

