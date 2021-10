Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Täglich grüßt das Murmeltier

Soest (ots)

Nachdem ein 27-jähriger Mann am Mittwochabend am Bahnhof wegen Diebstahl, Drogenbesitz und weiterer Delikte aufgefallen war, verbrachte er die Nacht zum Donnerstag im Polizeigewahrsam. Am Donnerstagnachmittag, um 16:30 Uhr, kam es bei einem Modegeschäft an der Waisenhausstraße zu einem Diebstahl. Die Alarmanlage der Tür löste aus, während ein Mann noch Diebesgut in eine Tüte stopfte und flüchtete. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei. Er verfolgte den Täter bis zum Busbahnhof und meldete dies entsprechend der Polizeileitstelle. Die Beamten trafen dort den ihnen noch gut bekannten 27-jährigen Mann vom Vortag an. In der mitgeführten Tasche befanden sich das Diebesgut aus dem Kaufhaus und weitere Dinge die aus einem großen Drogeriegeschäft stammten. Bei einer Durchsuchung der Person fanden die Polizisten außerdem ein Klemmverschlusstütchen mit Cannabis. Das Diebesgut und die Drogen wurden von den Beamten sichergestellt. Der 27-Jährige äußerte daraufhin, dass er weitere Diebstähle begehen würde, um sich wiederum Drogen kaufen zu können. Dem am Möhnesee lebenden Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen um weitere Straftaten zu verhindern. Als eine Streifenbesatzung den Mann um 18:12 Uhr wieder am Bahnhof bemerkte, wurde er wegen der Missachtung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten erneut in Gewahrsam genommen. Die Ingewahrsamnahme wurde durch den zuständigen Richter bestätigt. Der Mann verbrachte so die zweite Nacht in einer Zelle der Soester Wache. (lü)

