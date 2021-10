Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Geldbörse entwendet

Geseke (ots)

Gegen 11:30 Uhr ist am Donnerstag einer 87-jährigen Frau aus Geseke ihre Geldbörse entwendet worden. Sie war in einem Lebensmittelgeschäft am Lindenweg unterwegs. Ihr Portemonnaie hatte sie im Einkaufskorb abgelegt. Beim Verlassen des Geschäfts bemerkte sie den Diebstahl. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. Die Polizei rät, dass Wertgegenstände beim Einkaufen direkt am Körper getragen werden sollten. Weitere Tipps und Hinweise zum Thema finden Sie auf unseren Internetseiten: https://soest.polizei.nrw/artikel/taschendiebe-sind-immer-unterwegs (wo)

