POL-OG: Lahr - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag am Bahnhofsplatz sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 17:30 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 15-Jährigen und einem 16-Jährigen gekommen sein. Nach einem Gerangel soll der Jüngere seinem Kontrahenten Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht haben. Dieser wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Augenklinik gebracht.

