Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Fahrkartenautomat gesprengt

Ötigheim (ots)

Eine Serie der Sprengung von Fahrkartenautomaten beschäftigt seit Ende Juni die Beamten des Kriminalkommissariats in Rastatt. Bislang wurden Ticketautomaten an den Bahnhöfen in Haueneberstein, Bad Rotenfels und in Muggensturm, mutmaßlich durch das Einleiten von Gas, gesprengt. In Obertsrot scheiterte ein Sprengversuch. Am frühen Montagmorgen war nunmehr der Automat am Ötigheimer Bahnhof Ziel der bislang unbekannten Täter. Die zwischenzeitlich ermittelte Tatzeit lag zwischen 1:40 und 2:25 Uhr. Es entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell