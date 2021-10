Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Ein Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro hat sich am Dienstagmorgen in der Straße "Untere Wiesen" ereignet. Nach derzeitigem Stand kollidierte ein 62-jähriger Lkw-Fahrer gegen 10.45 Uhr mit einem seitlich abgestellten Baukran. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell