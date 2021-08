Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Fahrlach: Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Mannheim-Fahrlach (ots)

Am Sonntag, den 15.08.2021, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz "Friedensplatz" in der Theodor-Heuss-Anlage ein Ford beschädigt. Auf der linken Fahrzeugseite verursachte ein bisher unbekannter Autofahrer, vermutlich beim Ausparken, einen Sachschaden von 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621 174 - 3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell