Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kollision nach Vorfahrtsmissachtung

Kehl (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Montagmorgen zu leichten Verletzungen sowie einer kaputten Ampelanlage geführt. Der 86-Jähriger Fahrer eines BMW wollte gegen 11.15 Uhr von der Großherzog-Friedrich-Straße kommend die Straßburger Straße überqueren und kollidierte hierbei nach ersten Erkenntnissen mit einem von rechts herannahenden Opel. Durch den Zusammenstoß wurde die Opel-Lenkerin auf eine Fußgängerampel abgewiesen. In der Folge kam zu einer Störung der kompletten Ampelanlage im Kreuzungsbereich. Die 51-jährige Opel-Fahrerin und die 74-jährige Beifahrerin des BMW trugen durch den Unfall leichte Verletzungen davon. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.

/pk

