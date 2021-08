Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Nachtrag zu der Pressemeldung vom 05.08.2021, 07:47 Uhr, "Suche nach vermisster Person am Konstanzer Jakobssteg dauert an"

Göppingen (ots)

Bodensee - Obersee - Konstanzer Trichter - Die seit Mittwoch, 04. August 2021 vermisste obdachlose Person wurde am Sonntag am Bahnhof in Konstanz angetroffen. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten bei einer Personenkontrolle fest, dass es sich um den Vermissten handelt und verständigten die Wasserschutzpolizei Konstanz.

