Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Am Freitag, gegen 06:40 Uhr, ist es auf der B 475 an der Kreuzung mit dem Overweg zu einem Unfall gekommen. Eine 52-jährige Frau fuhr mit ihrem Citroen vom Möhnesee kommend in Richtung des Lippetals. Nach eigenen Angaben zeigte ihre Ampel Grünlicht, als sie die Kreuzung queren wollte. Zeugen des Unfalls konnten dies nicht bestätigen. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte die Autofahrerin mit dem Renault eines 45-jährigen Mannes, der vom Overweg auf die Autobahnauffahrt fahren wollte. Die Frau aus Möhnesee wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (wo)

