POL-BOR: Legden - Drei Verletzte und hoher Schaden

Legden (ots)

Ein Reifenplatzer hat am Montag in Legden einen folgenreichen Verkehrsunfall ausgelöst. Dazu war es wie berichtet am Morgen auf der Legdener Straße, Landesstraße 575, gekommen: Eine 28-Jährige war dort mit ihrem Wagen in Richtung Legden unterwegs. Nach Angaben der Ahauserin hatte sie aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht erkannt, dass hinter einem liegengebliebenen Laster mehrere Fahrzeug abgebremst hatten - an dem Lkw war kurz vor der Anschlussstelle zur BAB 31 ein Reifen geplatzt. Die 28-Jährige prallte mit ihrem Auto auf den hinten stehenden Pkw eines 43-jährigen Stadtlohners auf, wodurch dessen Wagen auf einen weiteren vor ihm stieß, den ein 45-Jähriger aus Münster steuerte. Dieser wiederum prallte auf das Fahrzeug eines 58-jährigen Ahausers vor ihm. Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, ebenso wie der leicht verletzte 72-jährige Stadtlohner Beifahrer des 43-Jährigen. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitt der 58-Jährige. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 30.000 Euro; der Wagen der Ahauserin war durch den Unfall in Brand geraten und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

