POL-CE: Verkehrsunfall infolge Unachtsamkeit mit hohem Sachschaden

29225 Celle OT Heese (ots)

Am Sonntag, dem 09.05.2021, kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Fuhrberger Straße in Celle.

Eine 21 jährige Frau aus Hambühren fuhr mit ihrem PKW Audi A 1 aus Unachtsamkeit auf ein am rechten Fahrbahnrand geparkt stehenden PKW VW Golf auf.

Glücklicherweise wurde die junge 21 jährige Frau durch den Aufprall nicht verletzt.

Beide verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit, die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 15.000 Euro.

Polizeiinspektion Celle, ESD, DA IV, Zeitzer, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell