Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Vermutetes Unglück in der Aller bestätigt sich nicht

Celle (ots)

Gestern Abend (Donnerstag, 07.05.2021) fanden Mitglieder der DLRG im Rahmen einer Übung verdächtig abgelegte Frauenbekleidung am südlichen Ufer der Aller, im Bereich des Naturschutzgebietes und informierten die Polizei. Da zu diesem Zeitpunkt ein Suizid nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die DLRG in Absprache mit der Plizei Suchmaßnahmen auf der Aller zwischen dem Auffindeort der Kleidung und der Schleuse Oldau mittels Booten ein. Auch die Feuerwehr stand mit Tauchern bereit. In der Zwischenzeit konnte recherchiert werden, dass bereits am Freitag letzter Woche eine psychisch kranke, 56 Jahre alte Frau unbekleidet im Bereich der Beethovenstraße aufgefallen war, die anschließend in der Psychiatrie untergebracht wurde. Die abgelegten Kleidungsstücke konnten der Frau eindeutig zugeordnet werden. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin beendet.

