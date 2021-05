Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Missachtung der Vorfahrt fordert eine Leichtverletzte

Celle (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.05.2021) befuhr ein 55 Jahre alter Faßberger mit seinem PKW den Marktweg in Richtung Poitzener Straße. Hier missachtet er die Vorfahrt einer von rechts aus der Hasenheide kommenden 42-jährigen Fahrzeugführerin. Bei dem folgenden Zusammenstoß erlitt die Frau aus Bergen leichte Verletzungen. An Kreuzungen ohne Beschilderung gilt die Regel 'rechts vor links'.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell