Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vandalismus durch Schmierereien

Borken (ots)

Mit Farbschmierereien haben Unbekannte am Wochenende an mehreren Stellen Schäden angerichtet. Die Täter verunstalteten eine Außenwand an einer Schule an der Duesbergstraße. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr. Zu weiteren Schmierereien kam es an der Turmstraße, wo die Schmierereien auf dem Grundstück einer sozialen Einrichtung eine Garagentür und eine Tischtennisplatte trafen. Tatzeit in diesem Fall: Freitag, 13.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

