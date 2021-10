Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Bei Kollision leicht verletzt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Dienstag in Gescher bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 21-Jährige war gegen 09.10 Uhr auf der Straße Mühlengrund in Richtung Ahauser Damm unterwegs. Im Bereich einer Kurve verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass technische Mängel an ihrem Fahrzeug dafür verantwortlich waren. Die Vredenerin stieß mit dem entgegenkommenden Traktor eines 43-jährigen Gescheraners zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 6.000 Euro.

