Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Rhede (ots)

Zwei Verletzte und zwei total beschädigte Autos, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag an der Einmündung Dännendiek/Bocholter Straße/Heßlingsstegge ereignete.

Ein 49 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Dorsten hatte die Bocholter Straße aus Richtung Borken kommend befahren und überholte trotz des dort bestehenden Überholverbots einen Lkw, an dessen Lenkrad ein 53-Jähriger aus Rhede saß.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 51-Jährigen aus Rhede, der von der Heßlingsstegge nach rechts auf die Bocholter Straße in Richtung Borken abgebogen war. In die Kollision waren beide Pkw und der Lkw verwickelt.

Die beiden Autofahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte beide zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die beiden Autos wurden total beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

