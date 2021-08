Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pedelecfahrer übersehen

Ahaus (ots)

Ein Jugendlicher hat am Donnerstag in Ahaus-Wüllen bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Der 14-Jährige war gegen 07.15 Uhr auf dem in seiner Fahrtrichtung links liegenden Radweg an der Stadtlohner Straße in Richtung Stadtlohn unterwegs. Eine 50-jährige Autofahrerin wollte von der Melaniastraße auf die Stadtlohner Straße einbiegen und übersah den Pedelecfahrer. Der Ahauser prallte gegen den Wagen der Ahauserin und stürzte. Der Leichtverletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell