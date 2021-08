Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwoch gegen 22.45 Uhr in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 39-Jährige war von der Straße Neutor in den Kreisverkehr Butenwall eingefahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 19-Jährigen Borkeners, der zu diesem Zeitpunkt den Kreisverkehr befuhr. Die Radfahrerin kam ins Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass die Borkenerin unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachweisen zu können. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.600 Euro.

