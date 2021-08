Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Exhibitionist auf dem Horneburgweg

Borken (ots)

Am Freitag führte eine Jugendliche aus Borken auf dem Hornenburgweg im Bereich des Klosters ihren Hund aus. Gegen 14.45 ging sie an einem Mann vorbei, der am Wegesrand stand, sich entblößte hatte und vor den Augen der Geschädigten onanierte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 35 Jahre alt, dunkle Haare, brauner Vollbart, "Bierbauch", bekleidet mit einem neon-grünen Sport-Shirt. Er hatte einen blau-schwarzen Rucksack dabei und ein schwarzes Herrenrad. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

