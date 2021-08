Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sachschaden durch Schmierereien

Stadtlohn (ots)

Unbekannte haben am Unterstand einer Sporthalle in Stadtlohn mutwillig Sachschaden angerichtet: Vermutlich mit einem Feuerzug versengten sie die Unterseite der Decke mit Schriftzügen. Der Tatort liegt im Bereich einer Schule an der Kreuzstraße, wo es zwischen Montag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr, zu der Tat kam. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell