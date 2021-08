Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Bei Auffahrunfall verletzt

Vreden (ots)

Drei Verletzte, dazu ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro - als folgenreich stellt sich ein Unfall dar, zu dem es am Mittwoch in Vreden gekommen ist. Ein 46-Jähriger war mit seinem Pkw mit Anhänger gegen 14.10 Uhr auf der Kreisstraße 16 in Köckelwick in Richtung Niederlande unterwegs. Dabei übersah der Mann aus Winterswijk (NL) zwei Fahrzeuge, die vor ihm angehalten hatten. Nahezu ungebremst prallte sein Wagen auf das hintere Auto, das eine 63-jährige Frau Rheden (NL) steuerte. Die Wucht der Kollision schob es auf den vorne stehenden Wagen eines 76-jährigen Duisburgers. Die 63-Jährige, ihr 76-jähriger Beifahrer aus Rheden und eine 73-jährige Duisburgerin im Auto des 76-Jährigen kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell