Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schwarzarbeiter im Bus aus Frankreich/ Bundespolizei enttarnt falschen Kroaten

Bild-Infos

Download

Lindau/Heilbronn/Frankfurt/Main (ots)

Am Donnerstagmorgen (1. Oktober) hat die Bundespolizei einen serbischen Busreisenden am Grenzübergang Hörbranz vorläufig festgenommen. Der Mann hatte sich als Kroate ausgegeben und fast zwei Jahre unerlaubt in mehreren europäischen Ländern aufgehalten und gearbeitet. Bereits am Freitagabend wird der Serbe nun den Flug in sein Heimatland antreten müssen.

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten auf der BAB 96 die Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich. Ein Serbe händigte den Beamten dazu seinem Reisepass aus. Durch die eingehende Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der 32-Jährige seine visafreie Aufenthaltsdauer im Schengenraum bereits weit überschritten und sich somit fast zwei Jahre unerlaubt in Europa aufgehalten hatte.

Die Bundespolizisten ermittelten, dass der Mann seit November 2018 in Heilbronn als Kroate mit Wohnsitz gemeldet war. Der serbische Staatsbürger hatte bei der damaligen Anmeldung einen gefälschten kroatischen Ausweis, welchen er angeblich von seinem Chef gegen Bezahlung erhalten hatte, vorlegt. In Deutschland war der scheinbare EU-Bürger dann einer illegalen Beschäftigung im Baugewerbe nachgegangen. Auch in der Schweiz und in Frankreich, wo er zuletzt auf Arbeitssuche war, hatte sich der Busreisende unerlaubt aufgehalten.

Die Bundespolizisten zeigten den Serben wegen versuchter unerlaubter Einreise, unerlaubten Aufenthaltes, illegaler Arbeitsaufnahme, Urkundenfälschung und mittelbarer Falschbeurkundung an. Die Beamten bringen den 32-Jährigen nun zum Flughafen Frankfurt/Main, wo noch am Abend ein Flugzeug nach Belgrad startet. Für die Rückführungskosten musste der falsche Kroate zudem 650 Euro leisten.

Rückfragen bitte an:

Sabine Dittmann

Bundespolizeiinspektion Kempten

Eicher Straße 3 | 87435 Kempten

Pressestelle

Telefon: 0831 / 540 798-1010

E-Mail: bpoli.kempten.oea.controlling@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Kempten schützt mit ihren Revieren

Weilheim und Lindau auf 220 Grenzkilometern zwischen Bodensee und

Ammergebirge die Schengen-Binnengrenze zu Österreich, um

grenzüberschreitende Kriminalität und irreguläre Migration zu

verhindern.



Zudem sorgen die Bundespolizisten auf 560 Streckenkilometern und 90

Bahnhöfen für die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Reisenden.



Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Landkreise Landsberg

am Lech, Lindau, Ober-, Ost-, Unterallgäu und Weilheim-Schongau,

sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen.



Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell