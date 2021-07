Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus an Schule, Unfälle & versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Vandalismus an der Grundschule

Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag beschädigten bisher unbekannte Vandalen eine Deckenleuchte im Außenbereich der Grundschule Grunbach. Zudem wurden von den Grundschülern gebastelte Holzbienen aus der Erde gerissen und teilweise beschädigt. Hinweise zu den Tätern nimm der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Unfallflucht

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken im Stegwiesenweg einen geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Versuchter Einbruch in Supermarkt

In der Nacht auf Sonntag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Supermarkt im Rehhaldenweg einzubrechen. Hierbei löste die Alarmanlage aus, weshalb die Täter letztlich unverrichteter Dinge flüchteten. Dennoch hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Althütte: 16.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 16.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der L 1119 zwischen Sechselberg und Waldenweiler. Eine 19-jährige BMW-Fahrerin fuhr die Landesstraße in Richtung Sechselberg entlang und kam im Bereich einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie mit einer entgegenkommenden 34 Jahre alten Mitsubishi-Fahrerin. An beiden Autos entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell