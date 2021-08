Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Pkw touchiert Elektromobil

Reken (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Elektromobils in Bahnhof Reken am Mittwoch bei einem Unfall erlitten. Eine 20-jährige Rekenerin war gegen 16.00 Uhr mit einem Auto auf der Straße Boom in Richtung Hülsten unterwegs. In Höhe der Einmündung eines Wirtschaftswegs querte der 86-jährige Rekener zu diesem Zeitpunkt mit dem Elektromobil die Straße. Das Auto touchierte es, wodurch das Fahrzeug mit dem Mann zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell