Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall auf Parkplatz weggefahren

Borken (ots)

Böse Überraschung für eine Autofahrerin am Mittwoch in Borken: Nach einer Einkaufsfahrt entdeckte sie einen langen Kratzer am Wagen. Der schwarze VW Touran hatte zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Verbrauchermarkts Kaufland an der Heidener Straße gestanden. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

