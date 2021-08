Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Scheiben eines Skoda eingeschlagen

Bedburg-Hau (ots)

Die Zeit eines Waldspaziergangs der Fahrzeugbesitzerin nutzen unbekannte Täter um am Donnerstag (5. August 2021) zwei Scheiben eines Skoda Fabia einzuschlagen, der an der Schmelenheide in der Nähe eines Reiterhofs abgestellt war. Zwischen 11:00 und 11:25 Uhr gingen sie das Fahrzeug an, machten jedoch keine Beute. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

