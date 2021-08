Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Millingen - Zwei Einbrüche in Lager

Rees-Millingen (ots)

Am Mittwoch (04.08.2021) gegen 22:30 Uhr wurde eine Anwohnerin des Grenzweges auf Geräusche an einer ehemaligen Scheune auf ihrem Grundstück aufmerksam. Als sie nach dem Ursprung der Geräusche suchte, entdeckte Sie, dass Unbekannte ein Fenster an dem nun als Garage genutzten Räumlichkeiten eingeschlagen und den Raum durchsucht hatten. Vermutlich durch ihre Nachschau hatte sie die Täter in die Flucht geschlagen.

Im Zeitraum von Mittwoch (04.08.2021), 19:45 Uhr bis Donnerstag (05.08.2021) verschafften sich unbekannte Täter durch einen aufgeschnittenen Zaun Zugang zum Gelände eines Natursteinbetriebes am Schwarzer Weg. Auf dem Gelände gelangten die Täter durch eine eingeschlagene Scheibe in eine Werkshalle, wo sie diverse Schränke durchsuchten.

Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, ist bislang unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

