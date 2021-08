Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch/ Täter stehlen Zigaretten

Geldern (ots)

Unbekannte Täter warfen am Donnerstag (5. August 2021) gegen 2.40 Uhr die Seitentür einer Tankstelle an der Dieselstraße mit einem Gullydeckel ein. Durch die Tür gelangten die Täter in den Verkaufsraum und füllten einen mitgebrachten Sack mit Zigaretten. Anschließend flüchteten die Einbrecher vermutlich mit einem weißen VW Golf, den sie zuvor auf dem Gelände der Tankstelle parkten in Richtung A57/ Issum. Es soll sich nach ersten Hinweisen um drei Täter handeln. Ein Täter trug zur Tatzeit eine schwarze Cappi, eine kurze schwarze Hose, schwarze Sportschuhe sowie einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift NIKE und weißen Bommeln. Der zweite Mann trug einen olivgrünen Kapuzenpullover und eine dunkle lange Hose. Der dritte Unbekannte trug ebenfalls einen schwarzen Kapuzenpullover mit Aufschrift auf dem Rücken sowie eine Jeans. Alle drei hatten eine Einwegmaske auf.

Hinweise zu den verdächtigen Personen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell