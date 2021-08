Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Unfallflucht/ Polizei sucht Fahrer eines weißen Kombis

Bedburg-Hau/ Huisberden (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beabsichtigte am Donnerstagmorgen (05. August 2021) gegen 08.20 Uhr auf der Friedenstraße einen weißen Citroen zu überholen. Die Fahrerin und ihr mit im Auto sitzendes Kleinkind fuhren in Richtung Emmerich, als der Unbekannte ausgangs einer langgezogenen links Kurve versuchte den Citroen zu überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden schwarzen Pkw brach der Autofahrer seinen Überholvorgang aber ab und scherte wieder hinter dem Citroen ein. Dabei touchierte er das Heck des Citroens, das Auto geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Leitpfosten und kam in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen. Die Fahrerin und ihr Kind erlitten leichte Verletzungen. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern in Richtung Emmerich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen weißen Kombi und dem Fahrer geben können. Weiterhin bitte die Polizei, dass sich der Fahrer des entgegenkommenden schwarzen Pkw melden soll. Hinweise werden telefonisch unter 02821 5040 entgegen genommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell