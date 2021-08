Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve Stadtgebiet - Verkehrsbeeinträchtigungen durch Demonstration zu erwarten

Kleve (ots)

Die Polizei Kleve weist anlässlich der am morgigen Freitag (6. August 2021) stattfindenden "Fridays for Future"-Demonstration auf mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Klever Stadtgebiet hin. Zunächst findet um 17:00 Uhr eine Auftaktkundgebung auf dem Koekkoekplatz statt. Im Anschluss daran werden die Teilnehmenden ab 17:20 Uhr die Demonstration in Form einer Fahrrad-Rundfahrt auf der folgenden Strecke fortsetzen: Koekkoekplatz - Tiergartenstraße - Gruftstraße - Ringstraße - Lindenallee - Hoffmannallee - Materbornerallee - Querallee - Trifftstraße - Albersallee - Uedemer Str. (B9) - Klever Ring (B9) - Kalkarerstraße - Bahnhofstraße - Wiesenstraße - Van den Bergh Straße. Den Endpunkt auf der Van-den-Bergh-Straße wird der Aufzug gegen etwa 18:20 Uhr erreichen. Im gesamten Bereich kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei Kleve wird den Aufzug auf der Strecke begleiten und bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis. (cs)

