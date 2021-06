Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Amtseinführung der neuen Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Northeim

Northeim (ots)

Northeim, Polizeiinspektion Northeim, 21.06.2021

NORTHEIM (Mü) - Am 21. Juni übernahm Polizeirätin Isabel Fischer die Amtsgeschäfte von Jens Risting als Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) der Polizeiinspektion Northeim. Der Erste Kriminalhauptkommissar leitete den ZKD in Abwesenheitsvertretung seit Dezember 2019. Unter seiner Leitung wurden unter anderem die Brandserie um Einbeck sowie mehrere Tötungsdelikte aufgeklärt.

Die offizielle Amtseinführung erfolgte durch Polizeivizepräsident Gerd Lewin und durch die Leiterin Einsatz der PI Northeim, Vicky Berkhan, in Göttingen.

Isabel Fischer trat als Quereinsteigerin in den höheren Polizeivollzugsdienst ein. Die Volljuristin absolvierte ihr Studium der Rechtswissenschaften an der Georg-August-Universität in Göttingen, gefolgt vom Referendariat mit Stationen im Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig, dem Dezernat 22 der Polizeidirektion Göttingen sowie als Strafverteidigerin. Nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes war sie zunächst in einer Anwaltskanzlei tätig.

Seit September 2019 ist Isabel Fischer Polizeibeamtin und Angehörige der Polizeidirektion Göttingen. In Vorbereitung auf ihre neue Verwendung durchlief sie eine Qualifizierungsmaßnahme an der Deutschen Hochschule der Polizei, die eigens für die Qualifikation von Juristinnen und Juristen mit dem 2. Staatsexamen entwickelt wurde.

Die 29-jährige gebürtige Bad Gandersheimerin lebt in Göttingen.

