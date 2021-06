Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tier ausgewichen - von Fahrbahn abgekommen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B64, Orxhausen - Kreiensen, Samstag, 19.06.21, 21.00 Uhr EINBECK (schw) - Am Samstag, 19.06.21, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Krad die B 64 von Orxhausen Richtung Kreiensen. In einer leichten Linkskurve querte plötzlich ein Tier die Fahrbahn, welchem der Bad Gandersheimer versuchte auszuweichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam von der Fahrbahn ab und geriet in das angrenzende Gebüsch. An dem Krad entstanden Schäden in Höhe von ca. 4000,- EUR. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt.

