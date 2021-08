Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Rees (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (5. August 2021) versucht, in einen Getränkemarkt an der Empeler Straße einzudringen. Dazu schlugen sie ein Loch in die Außenwand auf der Rückseite des Gebäudes. Aus bislang unklarer Ursache ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab, ohne den Getränkemarkt zu betreten und Beute zu machen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell