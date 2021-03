Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Taschendieb ermittelt - Polizei sucht die Geschädigte

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 20.20 Uhr, beobachteten Zeugen wie ein Taschendieb an der Bushaltestelle am Hauptbahnhof eine Frau um ihre Geldbörse erleichterte. Der 40-jährige Dieb rannte in Richtung Neue Straße davon. Er wurde anschließend von den Zeugen und einer Gruppe junger Erwachsener angehalten und gestellt. Nachdem der Tatverdächtige das Diebesgut herausgegeben hatte, ließen die Helfer den Mann gehen. Sie kehrten zum Tatort zurück und übergaben der bislang unbekannten Geschädigten ihre Geldbörse. Die Frau hatte zwischenzeitlich die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen war die Geschädigte nicht mehr anzutreffen.

Der Taschendieb fiel kurze Zeit später erneut auf, als er bei einem Schnellimbiss in der Neuen Straße Ärger machte. Dort wurde er schließlich durch die Polizeibeamten festgenommen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte führt die Ermittlungen und bittet die Geschädigte und Zeugen sich unter Tel. 0731/188-3312 zu melden.

++++++++++++++++++0430740;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell