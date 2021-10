Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bocholt-Liedern (ots)

An der Grenze zu Werth kam es am Dienstag gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen leicht verletzt wurden. Eine 25-jährige Borkenerin wollte aus Richtung B 67/Münsterlandtor kommend nach links auf die Deichstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw einer 33-jährigen Isselburgerin, die die Werther Straße aus Richtung Bocholt kommend befahren hatte. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Die 25-Jährige verblieb stationär, die 33-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

