Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 02:30 Uhr ein 21-Jähriger PKW-Fahrer in der Mannheimer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,88 Promille, ein anschließend auf der Polizeidienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte dieses Ergebnis. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der PKW-Schlüssel sichergestellt. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR, 2 Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

