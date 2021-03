Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110321-0172: Fußgänger tödlich verunglückt!

Radevormwald (ots)

Eine tote männliche Person wurde am gestrigen Abend gegen 19:45 Uhr in Radevormwald in der Nähe des Einmündungsbereich der beiden Landstraßen 81 und 414 auf der Fahrbahn aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen am Einsatzort liegen Hinweise auf ein Verkehrsunfallgeschehen vor, nach diesem zumindest ein weiterer Verkehrsteilnehmer geflüchtet ist. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität des tödlich verunglückten Mannes dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und nimmt Hinweise unter der Tel.-Nr.: 02261-8199 0 entgegen.

