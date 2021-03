Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100321-0169: Gegen Baum geprallt

Nümbrecht (ots)

An einem Baum endete am Dienstag (9. März) die Fahrt eines 19-jährigen Seatfahrers. Um 20:45 Uhr fuhr der 19-Jährige Mucher auf der K 25 aus Richtung Linde kommend in Fahrtrichtung Erlinghausen. Mit nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er nach einer scharfen Rechtskurve ins Rutschen und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der Seat prallte links gegen einen Baum. Der 19-jährige Fahrer zog sich bei dem Crash leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. An seinem Seat entstand Totalschaden; er musste abgeschleppt werden.

